طهران تتحدث عن مضيق هرمز: ليس مياها دولية بل ممر مائي مشترك

اعتبر ، الثلاثاء، أن ليس مياها دولية بل ممر مائي مشترك بين وعمان.

وقال عراقجي في كلمة له، "القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم سواء إثر خطأ بشري أو حوادث عرضية أو وقوعها بمرمى تبادل نار".

وأضاف "انسحاب القوات الأجنبية المتمركزة قرب أراضينا هو أفضل حل لتقليل المخاطر المعرضة لها"، مردفا "نفضل لغة الدبلوماسية لكننا نجيد لغات أخرى أيضا".

ولفت عراقجي الى أن " ليس مياها دولية بل ممر مائي مشترك بين وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية"، مضيفا "قواتنا المسلحة في حالة تأهب دائم لمواجهة أي انتهاك للمجال الجوي أو الأراضي أو المياه الإيرانية".