نائب ترامب يتحدث عن ملامح اتفاق مع إيران: ستتضح قبل انتخابات التجديد

الرئيس الأمريكي ديفيد فانس، أن ملامح الاتفاق النووي مع ستتضح قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال فانس وفق " نيوز"، "هدف سياستنا هو ضمان ألا تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل"، مضيفا "لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق مع إيران".

ولفت نائب الرئيس الأمريكي الى أن "الاتفاق النووي مع إيران قد يحدث الأسبوع المقبل أو خلال أشهر"، مردفا "ملامح الاتفاق النووي مع إيران ستتضح تماما قبل انتخابات التجديد النصفي".

واعتبر فانس أن "النظام الإيراني يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى توافق في الآراء"، مشيرا الى أن "الرئيس لا يثق بأحد لكنه يثق بقدرته على التفاوض".