أول تعليق لترامب بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

علق الرئيس الأمريكي ، على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد .

وقال وفق "إيه بي سي"، "نرد في هذه الأثناء على ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية".

واعرب عن اعتقاده أن "الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية وهذا ما نفعله الآن"، مضيفا "أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك".

وأعلن ، قبل قليل، عن شن ضربات ضد إيران، واصفة إياها بالدفاع عن النفس، فيما دوت انفجارات جنوبي إيران.

وكانت صحيفة " تايمز" نقلت عن مصادر، الثلاثاء، قولها إن مروحية حربية أمريكية تحطمت إثر سقوطها قرب الاثنين، مشيرةً إلى إنقاذ طاقمها وأنه بأمان.