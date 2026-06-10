إيران تكشف تفاصيل استهداف القواعد الأمريكية في البحرين والكويت والأردن

وأكد الحرس أن "النظام الأمريكي المثير للحروب أقدم في الساعات الأولى من فجر اليوم على استهداف عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم بذريعة واهية، ما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه في منطقة بماني التابعة لهذه المدينة".وأفاد بأنه "شنّ مقاتلو القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عند الساعة 2:30 فجرا هجوما بطائرات مسيّرة على الأسطول البحري الخامس في ".وأعلن "نفذنا هجوما بالمسيرات على قاعدة في ردا على العدوان الأمريكي".وأشار الحرس، إلى أن قواته "أصابت 21 هدفا في القواعد الجوية والبحريةالأمريكية في المنطقة، وأسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مدينة جم، مع استمرار الأعمال العدائية للعدو، واستكمالا لعمليات الرد بالمثل".وأضاف: :استهدفت قوات ومقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري بواسطة صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب أربعة أهداف مهمة، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة للجيش الأمريكي في الأزرق بالأردن، وتم تدميرها".وشدد الحرس، على أن "قواتنا على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم وساحق على أي اعتداء جديد، وتحمّل مسؤولية عواقب أي عدوان جديد".