باكستان تعلن تنفيذ غارات جديدة على أفغانستان

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ، على منصة اكس "تمكن الجيش الباكستاني ليلة أمس دخول المجال الجوي الأفغاني مجددا، وقصف منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكتيكا".أضاف "نتيجة لهذه الهجمات، قتل 11 طفلا وامرأة إضافة إلى رجل مسن"، بحسب قولهوصرح مسؤول في ، ، بأن غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة سبيرا أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وجرح عشرة.وفي ولاية باكتيكا المجاورة، قال شخصان من السكان إن هجوما منفصلا أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة بارمال.