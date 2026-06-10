إيران: أي عملية أمريكية برية داخل البلاد ستؤدي إلى تفجر الأوضاع

وقال المتحدث باسم الوزارة بقائي، ان " أضرت بالعملية الدبلوماسية برسائلها المتناقضة وانتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار".واشار الى ان "ما حدث ليلة أمس أثبت أن القوات الإيرانية الباسلة لن تتردد في الدفاع عن الوطن".وتابع، ان " القوات المسلحة أثبتت أنها سترد على العدو بكل حزم متى ما لزم الأمر، لافتا الى ان " أي عملية برية أميركية في تعني مزيداً من التصعيد ما يفضي إلى عواقب للأمن الإقليمي والعالمي".