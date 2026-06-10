ترامب: أنا على وشك إصدار أوامر بقصف إيران

وأضاف ، في تصريحات لشبكة نيوز، أنه بات على وشك إعطاء أوامر بتنفيذ هجمات تستهدف محطات طاقة وجسورا داخل . وشدد الرئيس الأمريكي على أن ستدفع الثمن بعد إطالة أمد التفاوض، وفق تعبيره.وقال ترامب إن إيران تتكلم دون أفعال، معتبرا أن "عهد متنمر الشرق الأوسط انتهى تماما"، على حد وصفه.وأشار إلى أن الحصار البحري على إيران هو الأكثر نجاحا في تاريخ الحرب البحرية. كما وصف ترامب وضع الجيش الإيراني بأنه يعيش فوضى عارمة وتخبطا شاملا، مضيفا أن العديد من مكوناته، ومنها والجوية، لم تعد موجودة، بحسب قوله.وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله إن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران، اليوم، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي، عقب مشاورات أجروها مع .