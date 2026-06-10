ترامب يلوّح باستخدام "القوة العسكرية الكاملة" إذا رفضت إيران الاتفاق

وقال المندوب الأمريكي، في مقابلة مع قناة " بيزنس"، إن "سيستخدم كامل القدرات العسكرية الهائلة للولايات المتحدة لإجبار على التوصل إلى اتفاق"، دون أن يحدد سقفاً زمنياً واضحاً للمفاوضات بين الجانبين.وأضاف أن الرئيس الأمريكي "يمسك بزمام الأمور فيما يتعلق بالملف الإيراني"، مؤكداً أنه سيواصل اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للتعامل مع .