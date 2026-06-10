إيران تهدد مجددا بالانسحاب من كأس العالم 2026

وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في الخلاف بين لكرة القدم والجهات المنظمة للمونديال، بعدما أعلن الجانب الإيراني سحب الحصة المخصصة لجماهيره من تذاكر البطولة، إلى جانب استمرار مشكلات الحصول على التأشيرات لبعض المسؤولين والإعلاميين المرافقين للمنتخب.وقال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، في تصريحات نقلها موقع "فارزش 3" المحلي، إن بلاده أبلغت (فيفا) بأن لاعبي المنتخب الإيراني سيغادرون أرض الملعب فور سماع أي شعارات سياسية داخل المدرجات.وأوضح أن بلاده شددت على ضرورة الاعتراف بالعلم الرسمي الإيراني فقط، وليس العلم الفارسي القديم الذي يحمل رمز الأسد والشمس، مؤكدا أن المنتخب قد ينسحب من المباراة أيضا في حال ظهور مثل هذه الرموز داخل الملاعب.وكانت الأزمة تفاقمت هذا الأسبوع بعد إعلان الاتحاد الإيراني سحب حصته من التذاكر المخصصة للجماهير، بينما كشفت تقارير أخرى عن رفض منح تأشيرات لبعض أفراد البعثة الإيرانية، الأمر الذي دفع المنتخب إلى نقل معسكره الرئيسي من إلى قبل انطلاق المنافسات.ومن المقرر أن يشارك منتخب في المجموعة السابعة، حيث يستهل بمواجهة يوم 15 يونيو/ حزيران الحالي، قبل لقاء في 21 من الشهر ذاته، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة بعد 5 أيام.