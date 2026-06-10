ترامب: سنهاجم إيران بقوة وكان عليها أن توقع على الاتفاق

وقال : "سنهاجم بقوة اليوم مجددا وكان عليها أن توقع على الاتفاق"، مبيناً أنه "ينبغي على إيران أن توقع الاتفاق فهو اتفاق جيد وذو مغزى".وأشار الى أن "إيران تماطل ولا أدري ماذا يفعل قادتها ونحن بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي"، لافتاً الى ان "ما أقصده بأن إيران ستدفع الثمن هو أننا سنهاجمها بشكل قوي".