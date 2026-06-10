بزشكيان: ايران ستقف بحزم في وجه أي ضغط أو تهديد

وقال بزشكيان في تدوينة على منصة (إكس): "تُعدّ البنية التحتية الحيوية شريان الحياة للشعب، والتهديد باستهدافها، بدءًا من شبكات النقل وصولًا إلى قطاعي الكهرباء والمياه، ليس استعراضًا للقوة، بل دليل على اليأس أمام إرادة الشعب".وأضاف "ستصمد في وجه أي ضغط أو تهديد، مستندةً إلى خبرة وكفاءة أهلها ووحدتها الوطنية وتضامنها".وأكد الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، أن ستهاجم إيران بقوة اليوم مجددًا.وقال الرئيس الأميركي في تصريحات: "سنهاجم إيران بقوة اليوم مجددًا وكان عليها أن توقع على الاتفاق".