واشنطن تلوح بخيارات عسكرية ضد كوبا: مستعدون لأي طارئ

وأكد هيغسيث، أن مستقبل العلاقات بين وهافانا "يعتمد على قرارات القيادة الكوبية ورئيس "، مشددا على أن وزارة الحرب الأمريكية "مستعدة ومتموضعة لأي طارئ محتمل".وخلال لقائه القوات الأمريكية في ، حذر هغسيث الحكومة الكوبية من السعي للحصول على أسلحة قادرة على استهداف القاعدة الأمريكية أو الأراضي الأمريكية، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "مواجهة لا ترغب بها كوبا ولا تستطيع تحملها"، كما أشار إلى أن تتوقع تطورات مهمة في فنزويلا قريباً، مؤكدا أن الحكومة الفنزويلية الحالية برئاسة دلسي رودريغز تبدي استعدادا للتعاون مع واشنطن في ملفات .وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، حيث كثفت العقوبات والضغوط الاقتصادية على كوبا خلال الأشهر الماضية، وسط مؤشرات على تشديد الحصار على الجزيرة.في المقابل، اتهمت السفيرة الكوبية لدى الولايات المتحدة، ليانيس ، باستهداف المدنيين عبر الحصار الاقتصادي والعقوبات الجديدة، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة بحق القيادة الكوبية ومحاكمة الرئيس السابق راؤول تهدف إلى تهيئة الرأي العام الأمريكي لتقبل احتمال تدخل عسكري ضد كوبا.