البرلمان الإيراني: لن تقتصر الحرب هذه المرة على المنطقة

قال رئيس لجنة والسياسة الخارجية في ابراهيم عزيزي إن بلاده لا تخشى قتال ، مؤكدا أن "الحرب ستتسع" متجاوزة المنطقة.





وأضاف "‏هذه المرة، لن تقتصر الحرب على المنطقة فحسب. سنرى ما سيحدث!". وكتب عزيزي في منشور على "إكس": "نحن لا نخشى قتال الخاسرين.عدد الضحايا الأمريكيين أعلى بكثير مما يؤكده ، وسيرتفع".وأضاف "‏هذه المرة، لن تقتصر الحرب على المنطقة فحسب. سنرى ما سيحدث!".

ويأتي هذا بعد تهديد الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، ضد حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن، مضيفا عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".



