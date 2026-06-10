عقوبات أمريكية تطال 13 شخصا وكيانا في ثلاث دول

أعلنت ، الأربعاء، عن فرض عقوبات أمريكية على 13 شخصا وكيانا في ثلاث دول.

وقالت الخارجية الأمريكية، "عقوبات على 13 فردا وكيانا في وبيلاروسيا والصين سعوا لشراء أسلحة لصالح ".

وأضافت "نواصل من خلال عملية الغضب الاقتصادي تعطيل شبكات التوريد التي تدعم البرامج العسكرية لإيران".

وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.