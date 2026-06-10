ترامب يبحث خيارات لشن ضربات على إيران

أفاد موقع "أكسيوس"، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا لبحث خيارات لشن ضربات على .

ونقلت "أكسيوس" عن مصادر، " يعقد اجتماعا في لبحث خيارات لشن ضربات جديدة على ".

وأضافت "أحد الخيارات أمام ترامب شن عملية واسعة النطاق وقصيرة للضغط على إيران لتغيير موقفها بالمفاوضات".

ويأتي هذا بعد تهديد ترامب اليوم الأربعاء، ضد إيران حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن، مضيفا عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".