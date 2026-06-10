وزير الحرب الأمريكي يعلن: سنقصف منشآت رئيسية في إيران

وقال هيغسيث في كلمة له، " قامت بعمل رائع في حصار ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي"، مضيفا "نحمي ناقلات النفط والسفن التجارية للمرور عبر وإيران لن تتمكن من وقف الملاحة".

ولفت وزير الحرب الأمريكي الى أن "حصارنا على موانئ إيران متين وصارم"، مردفا "إيران هي الطرف الأضعف والهجوم الذي سننفذه اليوم أو غدا سيكون قويا".

وتابع "سنقصف منشآت رئيسية في إيران"، مشيرا الى أن "الضربات على إيران الليلة ستكون واضحة وقوية، سنضرب الأهداف في إيران بقوة".

ويأتي هذا بعد تهديد الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، ضد إيران حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن، مضيفا عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".