سفارة واشنطن في بغداد تنصح مواطنيها باليقظة والانتباه

نصحت في ، الأربعاء، مواطنيها في بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه.

وجاء في بيان للسفارة "ننصح المواطنين الأمريكيين في بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه".

ولفتت "قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق"، مضيفة أنها تُذكّر "المواطنين الأمريكيين بأن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع: لا تسافروا".

ويأتي بيان السفارة بعد تهديد الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، ضد حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن، مضيفا عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".