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بعد التطورات الإقليمية.. الهند والإمارات تبدآن مرحلة جديدة من الشراكة

دوليات

2026-06-10 | 17:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد التطورات الإقليمية.. الهند والإمارات تبدآن مرحلة جديدة من الشراكة
المصدر:
وكالات
13 شوهد

من أمن الطاقة والخدمات اللوجستية إلى التكنولوجيا والبنية التحتية، تعمل الهند والإمارات العربية المتحدة على توسيع شراكة استراتيجية تعزز الترابط الإقليمي، وتزيد من تدفقات الاستثمار، وتعزز مرونة سلاسل التوريد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

مع تقدم الهند في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأجل في إطار رؤية 2047، تبرز الإمارات العربية المتحدة كأحد أهم شركائها في مجالات التجارة وأمن الطاقة والخدمات اللوجستية والتعاون التكنولوجي.
تعكس هذه العلاقة المتنامية تحولاً أوسع في استراتيجية الهند الدولية، والتي تركز بشكل متزايد على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية في المناطق الرئيسية.
ويحتل الشرق الأوسط مكانة مركزية في التوقعات الاقتصادية للهند، حيث يمثل مصدراً حيوياً لإمدادات الطاقة وتدفقات الاستثمار والترابط التجاري. كما تضم المنطقة جالية هندية كبيرة تساهم بشكل كبير في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
يُبرز دعم الهند لمبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا التزامها بتطوير طرق تجارية جديدة تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفي هذا الإطار، برزت الإمارات العربية المتحدة كمركز لوجستي ونقل رئيسي، يربط الأسواق العالمية ويسهل التجارة عبر الحدود.
وفي مايو 2026، وقّعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتنمية الصناعية والأمن البحري وتبادل المعلومات.
ومن المتوقع أن تُتيح هذه الاتفاقية فرصًا جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة عالية، ودعم نقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات البلدين في مجالات حيوية للنمو الاقتصادي المستقبلي.
ينظر خبراء الصناعة إلى هذه الشراكة باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للعلاقات التجارية المتينة بين البلدين، والتي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية وتكامل سلاسل التوريد.
ويُعدّ التعاون في مجال تخزين النفط الاستراتيجي والبنية التحتية للطاقة أحد أهم جوانب هذه الشراكة.
يلعب مركز الفجيرة للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في تجارة النفط العالمية، ويوفر للهند موقعًا استراتيجيًا لتخزين النفط خارج مضيق هرمز. ويعزز هذا الترتيب أمن الطاقة في الهند من خلال تنويع خيارات التخزين وتحسين مرونة سلاسل التوريد خلال فترات تقلبات السوق أو عدم الاستقرار الجيوسياسي.
بالنسبة للهند، يظل ضمان الوصول الموثوق إلى موارد الطاقة أولوية قصوى، إذ تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
تُكمّل الشراكة بين الهند والإمارات العربية المتحدة مبادرات إقليمية أوسع نطاقًا، مثل مجموعة I2U2، التي تضم الهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والاستثمار.
على الرغم من عدم هيكلة هذا الإطار كتحالف رسمي، إلا أنه يعكس الاهتمام المتزايد بإنشاء ممرات اقتصادية متكاملة وتعزيز الروابط التجارية بين مختلف المناطق.
ومن المتوقع أن يدعم تطوير منصات الربط هذه التوسع التجاري، وتحسين شبكات النقل، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الاستراتيجية.
على عكس التحالفات التقليدية، تقوم العلاقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة على أسس اقتصادية عملية، وفرص استثمارية متبادلة، وتعاون قطاعي متخصص. يتيح هذا النهج للبلدين تحقيق أهداف تجارية مشتركة مع الحفاظ على مرونة شراكاتهما الدولية الأوسع.
وقد اكتسب هذا النموذج أهمية متزايدة في ظل اقتصاد عالمي متطور، حيث تُشكل مرونة سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، وتطوير البنية التحتية، قرارات الاستثمار والسياسات الاقتصادية.
ومع استمرار تطور أنماط التجارة العالمية، تتبوأ الشراكة بين الهند والإمارات العربية المتحدة مكانة تؤهلها للعب دور متنامٍ في التنمية الاقتصادية الإقليمية. ومن خلال التعاون في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعمل البلدان على إنشاء إطار يدعم النمو طويل الأجل، ويعزز الربط، ويرفع من مستوى المرونة الاقتصادية.
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