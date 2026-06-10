الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران

أعلن ، عن شن ضربات ضد أهداف متعددة في .

وقالت ، "بدأنا شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في "، موضحة أن "الضربات رد على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وفق وصفها.

الى ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، "الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، قبل قليل، بوقوع انفجارات في مدن سيريك وميناب وبندر عباس جنوبي إيران.

يشار الى أن الرئيس الأميركي هدد، الأربعاء، أن بلاده ستهاجم إيران اليوم مجددًا، مضيفا في تصريحات: "سنهاجم إيران بقوة اليوم مجددًا وكان عليها أن توقع على الاتفاق".