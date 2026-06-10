اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في المياه الخليجية وبحر عمان

اندلعت اشتباكات، فجر الخميس، بين القوات الإيرانية والأمريكية في المياه الخليجية وبحر .

وقالت ، "اشتباكات في البحر جنوب بين القوات الإيرانية والأمريكية".

وأضافت نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة، أن "الاشتباكات بين القوات الإيرانية والجيش الأمريكي في المياه الخليجية وبحر مستمرة".

وكانت أعلنت، الخميس، عن شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، موضحة أن "الضربات رد على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وفق وصفها.