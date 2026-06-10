ترامب يعلن التحدث "مباشرة" مع مسؤولين إيرانيين ويهدد بقصف آخر

وقال وفق " نيوز"، "القصف على سيتوقف قريبا، الإيرانيون طلبوا مني وقف القصف"، مضيفا "طائرات مقاتلة أمريكية تحلق فوق سماء إيران".

ولفت ترامب "تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين"، كاشفا "كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في وطلبوا وقف قصف بلادهم".

وتابع "القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخا من طراز توماهوك ضربت أهدافا في عمق إيران"، مردفا "سنقصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض".

وكانت أعلنت، الخميس، عن شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، موضحة أن "الضربات رد على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، وفق وصفها.