مخطط جديد.. إسرائيل تمضي نحو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة للمراسل رافيد إن هذه الخطة تتضمن تخصيص مبلغ يتجاوز 350 مليون دولار أمريكي على مدى عدة سنوات، حيث يتم الترويج لهذا الاقتراح من قبل وزير المالية اليميني المتطرف .وأوضح رافيد في منشور له على منصة "إكس" أن العديد من المستوطنات المشمولة في هذا الاقتراح تقع في مناطق حساسة من الناحية الاستراتيجية، بما في ذلك المناطق الممتدة على طول رقم 90 في ، وكذلك في تلال الجنوبية، بالإضافة إلى مواقع أخرى صممت بهدف خلق استمرارية إقليمية تربط بين المستوطنات القائمة بالفعل.وسيتم استخدام التمويل المخصص لتوفير المنازل المتنقلة المؤقتة، والمرافق العامة، والبنية التحتية المجتمعية، وخدمات الدعم المختلفة، وهو ما وصفه رافيد بأنه واحد من أكبر وأهم خطوات التوسع الاستيطاني التي تشهدها المنطقة منذ عدة عقود