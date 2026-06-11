الجيش الأردني: أسقطنا 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق

وذكر الجيش في تصريحات، أن "الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من فجر اليوم باتجاه منطقة الأزرق".وتابع أن "اعتراض الصواريخ أسفر عن سقوط شظايا من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية"، مؤكداً: "لن نسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان".