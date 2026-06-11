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إغلاق وإخلاء عدة طوابق في البنتاغون لهذا السبب
دوليات
2026-06-11 | 11:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
191 شوهد
أكدت 3 مصادر مطلعة لشبكة CNNالامريكية، اليوم الخميس، إنه تم إغلاق عدة طوابق وممرات داخل
وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون) وإنه يتم إخلاء طوابق أخرى.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون،
شون بارنيل
، الخميس أن الأنظمة داخل البنتاغون "رصدت مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ تدابير احترازية لحين تحديد مدى خطورة الوضع".
وقال بارنيل: "تطبق الوزارة بروتوكولات الحماية المعتادة، بما في ذلك أمر البقاء في أماكنهم للمتواجدين في المنطقة المتأثرة"، وأضاف أن "فرق الاستجابة موجودة وجاهزة لدعم الموجودين في المبنى".
وتتعامل فرقة الاستجابة للمواد الخطرة التابعة لوكالة حماية القوة في البنتاغون مع الحادث بمساعدة
إدارة الإطفاء
في
مقاطعة أرلينغتون
، بحسب المتحدث باسم الإدارة، النقيب
جيمي
جيل.
وجاء في منشور على
وسائل التواصل الاجتماعي
من إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في أرلينغتون أن فريق
المواد الخطرة
التابع لإدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينغتون يعمل في البنتاغون "مع حادث يتعلق بمواد خطرة".
وقال مصدران إنه تم إغلاق الطوابق من الثاني إلى الخامس في الممرات من الرابع إلى السابع، داخل مجمع البنتاغون المترامي الأطراف. وقال المصدر الثالث لشبكة CNN إن عناصر الشرطة في المبنى ترتدي أقنعة غاز ومعدات كاملة للحماية من المواد الكيميائية.
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