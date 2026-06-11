مجتبى الخامنئي يعزي بوفاة المرجع محمد اسحاق الفياض

وذكر للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ان "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى وجّه رسالةً عزّى فيها برحيل المرجع الكبير آية الله الحاج الشيخ الفياض، مثمّنًا خدماته العلمية والحوزوية والإرشادية".وتقدّم السيد مجتبى خامنئي بالعزاء أيضًا إلى الحوزة العلمية في الأشرف، ومقلّدي المرجع الراحل ومحبيه، والشعب الأفغاني، وعائلته الكريمة بهذا المصاب الجللة".