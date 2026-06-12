كواليس الساعات الأخيرة.. ملامح التفاهم المرتقب بين واشنطن وطهران

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكويت تشكو إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كواليس الساعات الأخيرة.. ملامح التفاهم المرتقب بين واشنطن وطهران

دوليات

2026-06-12 | 02:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كواليس الساعات الأخيرة.. ملامح التفاهم المرتقب بين واشنطن وطهران
217 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، إذ تكشف مسودة اتفاق -اطلعت عليها مصادر دبلوماسية وأمريكية- عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران.

وبحسب دبلوماسي من دولة وسيطة ومسؤول أمريكي، ينص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل الجبهة اللبنانية، لإتاحة المجال أمام مفاوضات معمّقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع تأجيل أي خطوات تنفيذية جوهرية إلى حين التوصل لاتفاق ثانٍ أكثر تفصيلا.

ما الذي حدث في الساعة الأخيرة؟
تفيد المعلومات بأن الاختراق تحقق بعد مباحثات مكثفة ليل الأربعاء، قادها الوسيط القطري علي الذوادي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتوازي مع اتصالات مباشرة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونجحت تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها قطر وباكستان والإمارات في اللحظات الأخيرة في احتواء تصعيد عسكري وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تراجع الرئيس ترمب عن تهديده بتوجيه ضربة قاسية للغاية لطهران، عقب تلقيه تأكيدات بشأن قرب التوصّل إلى اتفاق مبدئي.

وبحسب مسؤولين أمريكيين ودبلوماسي مطلع على فحوى الاتصالات، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، اتصالات مباشرة ومكثفة مع ترامب، لإقناعه بالعدول عن خيار التصعيد العسكري، مؤكدين أن تفاهما أوليا أصبح قاب قوسين أو أدنى.

وأكد أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية أن ترامب أقرّ بأن الدول المتدخلة تمتلك قنوات تأثير على طهران وعلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وأن رسائلها حول قرب التوصل إلى اتفاق كانت عاملا حاسما في تراجعه عن خيار الضربة العسكرية.

خطوة إجرائية
أفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن 4 طائرات شحن أمريكية من طراز (C-17) أقلعت إلى أوروبا لنقل معدات لوجيستية، في خطوة تُمهّد لاحتمال تنظيم مراسم توقيع في جنيف، قد يحضرها نائب الرئيس.

ما ملامح التفاهم المطروح؟
تشير المعطيات إلى أن الاتفاق الجاري تداوله يركّز في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القيود الأمريكية على الملاحة فيه، كخطوة تمهيدية تعقبها مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أبلغ الكونغرس بأن المسار النووي سيستغرق وقتا أطول، مشيرا إلى أن ملف المضيق يمثل المدخل العملي لبدء التهدئة.

الملف النووي
يتضمن الاتفاق التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع طرح خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل البلاد تحت رقابة أممية. غير أن تنفيذ أي إجراءات عملية يبقى مرهونا باتفاق لاحق.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع -وفقا لأكسيوس- بأن ترمب وافق على أن يكون تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم الإيراني داخل البلاد وتحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة أحد الخيارات المطروحة لحل الأزمة.

هرمز والعقوبات
يقضي التفاهم المطروح بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، مقابل رفع تدريجي للقيود الأمريكية، بما يشمل إعفاءات مؤقتة لبيع النفط لمدة 60 يوما، تمنح طهران متنفسا اقتصاديا حيويا.

كما سيزداد حجم تخفيف العقوبات إذا التزمت إيران بالاتفاق الأولي، وأظهرت "حسن نية" في المفاوضات اللاحقة وفقا لمصادر أمريكية.

وأكدت المصادر أنه لا يوجد تاريخ محدد مسبقا لرفع العقوبات، بل سيرتبط الأمر مباشرة بمدى تنفيذ الاتفاق.

الأموال المجمدة
لا تزال مسألة الأصول الإيرانية المجمدة عالقة، وسط تباين بين رغبة طهران في الحصول على دفعة فورية، وتمسك واشنطن بصيغة الإفراج التدريجي المرتبط بالامتثال.

وتفيد المصادر بأن الولايات المتحدة وإيران وقطر ناقشوا مؤخرا آلية تتيح لطهران الوصول إلى بعض أموالها المجمدة في قطر، لغرض حصري وهو شراء السلع الإنسانية.

تحفظ إيراني
وفي حين أبدى ترامب تفاؤلا لافتا، معلنا أن توقيع الاتفاق قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومؤكدا أن تسوية كبرى باتت شبه مكتملة بانتظار الصياغة النهائية، جاءت الإشارات من طهران أكثر تحفظا. فقد شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن بلاده لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مؤكدا تمسك طهران بخطوطها الحمراء وعدم تقديم تنازلات أساسية.

وأضاف بقائي: "حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، لم نتوصل إلى صياغة نهائية في هذا الشأن. إنها قضية بالغة الأهمية، وتخضع حاليا للدراسة والتقييم من قِبل الجهات المعنية بصنع القرار، وبمجرد التوصل إلى نتيجة نهائية، سنقوم بالإعلان عنها حتما".

تخوف إسرائيلي
فاجأ إعلان ترامب عن حسم الاتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت كشف فيه مصدر أمريكي مطلع أن الأخير وجد نفسه معزولا إلى حد كبير عن مجريات المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، مما دفعه إلى التواصل مع قنوات قريبة من إدارة ترامب لاستطلاع آخر التطورات.

وبحسب تقديرات أولية، يُتوقع أن يواجه أي تفاهم مع إيران معارضة إسرائيلية، في ضوء موقف نتنياهو الذي كان قد دعا، في فبراير/شباط الماضي، إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران لرفضها الامتثال للمطالب النووية.

وفي هذا السياق، أجرى ترامب ونتنياهو اتصالا هاتفيا، الخميس، لبحث ملامح الاتفاق الجاري بلورته، حيث أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو شدد على أهمية أن يتضمن أي اتفاق نهائي إخراج المواد المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وفرض قيود صارمة على برنامج الصواريخ، إلى جانب وقف الدعم الإيراني لوكلائها في المنطقة.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
Play
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
Live Talk
Play
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
Play
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
Play
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
Play
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
Play
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
العراق في دقيقة 11-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
Play
نشرة ١١ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-11
Live Talk
Play
Live Talk
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
Play
عالم القهوة الذي لا يراه الجميع - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
Play
بغداد تقاطع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
Play
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
Play
مكافحة الفساد .. الوكلاء يطيحون بالاصلاء! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٧ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-09
طل الصباح
Play
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
Play
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
Play
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07

اخترنا لك
رويترز تكشف تفاصيل الاتفاق الإيراني الأمريكي
10:09 | 2026-06-12
ايران تنفي مزاعم توقيع اتفاق وقف الحرب الاحد في جنيف
09:50 | 2026-06-12
ترمب يهاجم إيران: لا صدقية في روايتهم واتفاقاتهم المعلنة لا تعكس الواقع
09:45 | 2026-06-12
سوريا تعلن اعتقال معاون مدير المخابرات في عهد الاسد
08:34 | 2026-06-12
إسرائيل تنذر سكان 3 بلدات جنوب لبنان بالإخلاء تمهيداً لعمليات عسكرية
08:34 | 2026-06-12
رد صيني حازم على عقوبات واشنطن ضد شركات متهمة بالتعامل مع إيران
08:32 | 2026-06-12

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.