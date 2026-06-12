ترامب يعلن انتهاء الحرب مع إيران.. وطهران ترد: تصريحاته كذب وهراء

وقال في فعالية عبر الإنترنت لدعم نائب حاكم ولاية بيرت المرشح لمنصب حاكم الولاية: "لا أعلم إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع ، وقد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما أصررنا عليه وكان هذا هو الهدف الأساسي. هذا ما شكل 95% من الاتفاق".وأفاد ترامب، مساء أمس الخميس، بأنه تم التوصل إلى تسوية عادلة للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بحضور نائبه جي دي فانس.كما لفت ترامب إلى أن سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق.ومن جانبه، اعتبر المتحدث باسم لجنة في إبراهيم رضائي بأن احتمالية خداع ترامب لنا "مرتفعة"، وتصريحاته "إما كذب أو هراء".وأكد رضائي أن إيران لن تتراجع عن شروطها، مشيرا إلى أن " لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تأخذه بالحرب". وشدد على أن مستعدة لكافة السيناريوهات، داعياً الولايات المتحدة إلى "قبول حق إيران في الحصول على الطاقة النووية".