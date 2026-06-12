"رويترز": الهند تستدعي مسؤولا بالبعثة الأمريكية بشأن استهداف سفن قبالة عُمان

وهذه هي المرة الثانية التي تُعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال ثلاثة أيام.وقُتل 3 ⁠بحارة هنود في هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل ⁠عُمان يوم الأربعاء، في حين تم إنقاذ 20 ⁠بحارا بعد غارة استهدفت السفينة ⁠"جلفير" أمس الخميس.وأكد المتحدث باسم أمس أن السفن التي تعرضت للهجوم قبالة سواحل في الأيام الأخيرة كانت تحمل طواقم هندية واستهدفت من قبل .