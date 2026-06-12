إيران تكشف خفايا مذكرة التفاهم: إنهاء الحرب لا الهدنة والمفاوضات النووية بعد 60 يوماً

وفيما يتعلق بالملف النووي، أوضحت الوكالة أن الخطوط العامة لمذكرة التفاهم لا تشمل حالياً أي اتفاق بشأن هذا الملف، وأن لن تقدم أي التزامات جديدة، كما لن يطرأ أي تغيير على برنامجها النووي السلمي.وبينت الوكالة أن الإشارات المقتضبة الواردة في المذكرة بشأن هذا البرنامج لا تفرض أي أعباء أو التزامات جديدة على ، وتقتصر فقط على التأكيد على عدم تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى أن مفاوضات الملف النووي ستبدأ بعد مرور 60 يوماً على التوقيع على مذكرة إنهاء الحرب، وستجري وفقاً لمبادئ طهران التي تتمسك بحقها في التخصيب وبقاء المواد المخصبة داخل الأراضي الإيرانية.وعلى صعيد آخر، فندت الإيرانية الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام غربية حول ، مؤكدة أن طهران لن تلتزم بالتخلي عن إدارته أو إعادة أوضاعه إلى ما كانت عليه سابقاً. وأوضحت أن المذكرة لا تشير سوى إلى عودة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب، مشددة على أنه لن يكون لواشنطن أي دور مستقبلي في إدارته، وأن إيران ستعالج هذا الموضوع حصراً بالتعاون مع سلطنة عُمان.