ترجيحات بتوقيع مذكرة انهاء الحرب الإيرانية الامريكية الأحد المقبل

وقال مسؤول في مجموعة السبع، إن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً أبلغهم خلال الليل، أن فرص التوصل إلى اتفاق "مرتفعة"، مضيفاً أنه "ليس اتفاقاً نهائياً".كما أكد مسؤول آخر في مجموعة السبع، وجود مؤشرات على اقتراب التوقيع، لكنه حذر من أن "تقدماً دبلوماسياً مشابهاً لم يكتمل في مرات سابقة".