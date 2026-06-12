إسرائيل تنذر سكان 3 بلدات جنوب لبنان بالإخلاء تمهيداً لعمليات عسكرية

وقال "الجيش الإسرائيلي" في بيان، إن القرار يأتي على خلفية ما وصفه بـ"خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً عزمه التحرك ضد مواقع وعناصر الحزب.بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض عدد من البلدات الجنوبية لقصف مدفعي، وسط استمرار التوترات الميدانية رغم التوصل مؤخراً إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين.