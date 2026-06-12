سوريا تعلن اعتقال معاون مدير المخابرات في عهد الاسد

ويواجه الرجب اتهامات تتعلق باعتباره من أبرز المسؤولين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في حي الحجر الأسود، ومدينتي داريا ومعضمية إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في ، وفق بيان لوزارة الداخلية السورية.وأشار البيان الى ان "عملية القبض عليه جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته ومحاولاته التواري عن الأنظار والإفلات من الملاحقة القانونية، لافتاً إلى مواصلة الجهات المختصة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص".