ترمب يهاجم إيران: لا صدقية في روايتهم واتفاقاتهم المعلنة لا تعكس الواقع

وقال ترمب إن البيان الإيراني الأخير حول التوصل إلى اتفاق "ضعيف ومثير للشفقة ولا يمت للحقيقة بصلة"، مشيراً إلى أن "تفتقر إلى النزاهة في التعامل ولا تعتمد مبدأ حسن النية".وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن هجوماً بطائرات مسيّرة نُفذ الليلة الماضية واستهدف سفناً هندية أثناء مغادرتها ، مؤكداً أنه "تم إحباطه وكان غير مقبول".واختتم تصريحاته بالقول إن على "إعادة ترتيب أوضاعها بسرعة".