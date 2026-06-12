ايران تنفي مزاعم توقيع اتفاق وقف الحرب الاحد في جنيف

وأكد المصدر أنه "لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع حتى الآن".وكان قد رجح مسؤولون غربيون، الجمعة، أن توقع الولايات المتحدة وإيران، "مذكرة تفاهم" لإنهاء الحرب، الأحد المقبل في جنيف.وقال مسؤول في مجموعة السبع، إن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً أبلغهم خلال الليل، أن فرص التوصل إلى اتفاق "مرتفعة"، مضيفاً أنه "ليس اتفاقاً نهائياً".كما أكد مسؤول آخر في مجموعة السبع، وجود مؤشرات على اقتراب التوقيع، لكنه حذر من أن "تقدماً دبلوماسياً مشابهاً لم يكتمل في مرات سابقة".