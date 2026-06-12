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البيت الأبيض يفرج عن دفعة جديدة من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة
دوليات
كشف البيت الأبيض، الجمعة، عن دفعة جديدة من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، تضمنت صوراً ووثائق ومقاطع فيديو لم تُنشر سابقاً، وذلك استجابة لطلبات من مشرعين أميركيين.
2026-06-12 | 10:54
2026-06-12T10:54:06+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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البيت الأبيض يفرج عن دفعة جديدة من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة
445 شوهد
كشف
البيت الأبيض
، الجمعة، عن دفعة جديدة من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، تضمنت صوراً ووثائق ومقاطع فيديو لم تُنشر سابقاً، وذلك استجابة لطلبات من مشرعين أميركيين.
وتضمنت الملفات الجديدة، مشاهدات لأجسام كروية مضيئة وحوادث رصد متعددة في مناطق مختلفة من
الولايات المتحدة
، بعضها نُسب إلى إفادات شهود جرى توثيقها عبر نماذج تحقيقية تابعة لـمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبحسب ما ورد في الوثائق المشار إليها، والتي تتضمن نماذج تحقيق مثل FD-1057 وFD-302، فإن جزءاً من المواد يشير إلى مشاهدات تمتد بين عامي 2008 و2025، شملت حالات رصد لأجسام ضوئية تحوم على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق مأهولة، إضافة إلى تسجيلات مصورة التُقطت بواسطة هواتف ذكية، من بينها جهاز
iphone
.
وتشير بعض الإفادات إلى ظهور “كرات بلازمية” متغيرة السطوع والشكل، تتحرك بصمت وتنفصل أحياناً إلى نقاط مضيئة
أصغر
قبل أن تعود للاندماج أو الاختفاء، فيما زعم شهود آخرون رصد أجسام مماثلة تحلق فوق مسطحات مائية ومناطق سكنية، دون إصدار أي صوت.
كما تتضمن الوثائق إشارات إلى أن بعض المقاطع خضعت للتحليل الفني، مع إجراء تنقيحات لحماية هويات الشهود والمواقع الحساسة، وهو إجراء شائع في المواد الاستخباراتية المتعلقة بالحوادث الجوية غير المفسرة.
وفي السياق ذاته، تشير التقارير إلى أن النقاش داخل الأوساط البحثية والاستخباراتية لا يزال مستمراً حول طبيعة هذه الظواهر، وما إذا كانت مرتبطة بظواهر فيزيائية طبيعية غير مفهومة بالكامل، أو بتقنيات بشرية متقدمة، أو باحتمالات أخرى لم يتم تأكيدها علمياً حتى الآن.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي مستقل من
البيت الأبيض
بشأن صحة جميع التفاصيل الواردة في هذه السجلات أو المقاطع المتداولة، فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة عدد من البلاغات المصنفة ضمن فئة UAP ضمن برامج الرصد والتحليل المستمر.
وتأتي هذه التسريبات في ظل تزايد الاهتمام الرسمي والبحثي بظواهر الأجسام الجوية غير المحددة خلال السنوات الأخيرة، بعد نشر تقارير وصور وفيديوهات أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، دون الوصول إلى تفسير نهائي جامع لطبيعتها.
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