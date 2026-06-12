باكستان تؤكد التوصل إلى نص نهائي لاتفاق سلام بين أميركا وإيران

وقال الباكستاني في منشور على منصة "إكس"، بشأن اتفاق السلام بين وإيران: "يمكننا تأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي ومتفق عليه لاتفاق السلام، وتعمل باكستان الآن عن كثب مع الجانبين لوضع اللمسات النهائية على الخطوات المقبلة".وأكد شريف "نعكف على وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بتعاون وثيق مع وأميركا" مشيراً إلى أن "السلام لم يكن يوماً أقرب مما هو عليه الآن".