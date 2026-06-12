ماسك يصبح أول تريليونير في التاريخ.. بعد الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس

وجاء في تقرير الوكالة: افتتحت أسهم " إكس" عند مستوى 150 دولارا، ما جعل ماسك أول تريليونير في العالم... وتبلغ ثروته عند بدء تداول أسهم "سبيس إكس" نحو 1.05 تريليون دولار.ويعرف بكونه أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا خلال العقود الأخيرة. ويقود عددا من الشركات الكبرى، أبرزها "SpaceX" في مجال ، و "Tesla" المتخصصة في السيارات الكهربائية وحلول الطاقة.وبرز ماسك من خلال مشروعاته التي تستهدف تطوير النقل المستقبلي واستكشاف الفضاء، مثل تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وخطط استكشاف المريخ. كما يملك منصة "x" (تويتر سابقا)، ويعرف بأسلوبه المثير للجدل وتصريحاته المؤثرة في الأسواق والتكنولوجيا.