عراقجي يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مع واشنطن.. تضم 14 بنداً

وقال عراقجي، إن “هناك مرحلتين في مسار التفاهم، تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع ، تليها مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي”.وأضاف أن “مناقشة الملف النووي والعقوبات أُجلت إلى المرحلة الثانية التي تستمر لمدة 60 يوماً”، مشيراً إلى أن “مذكرة التفاهم ستتضمن إعلان إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”.وأوضح عراقجي أن “الطرف المقابل سيتعهد بعدم استخدام القوة، فيما يلتزم الطرفان باحترام السيادة الوطنية”، لافتاً إلى أن “المذكرة تتضمن أيضاً بنوداً تتعلق برفع الحصار، ومضيق هرمز، وآليات التعامل مع الأموال المجمدة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالملف النووي.