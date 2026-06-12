القيادة المركزية الأمريكية: نواصل فرض الحصار على إيران بقوة

أكدت اليوم الجمعة، انها تواصل فرض الحصار على الموانئ الايرانية بقوة.



وذكرت القيادة، ان "القوات الامريكية تواصل فرض الحصار على الموانئ الايرانية بصرامة".



واضافت القيادة انه "حولنا مسار 139 سفينة تجارية وعطلنا 9 سفن منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية".