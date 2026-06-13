الخارجية الإيرانية: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب.. التوقيع لن يكون غداً

وقالت الخارجية الإيرانية في تصريحات تابعتها ، إن "التوقيع على مذكرة التفاهم لن يكون غداً، لكن ليس مستبعداً أن يتم خلال الأيام المقبلة".وأضافت أن "مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، دون التطرق إلى مناقشة الملف النووي".وكان قد رجّح الباكستاني ، اليوم السبت، إتمام اتفاق سلام بين وإيران خلال 24 ساعة.وقال شريف إن "باكستان أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المرجح إتمامه خلال الـ 24 ساعة القادمة".وأضاف أن "الولايات المتحدة وإيران وافقتا على إطار عمل لاتفاق سلام من شأنه إنهاء أشهر من الصراع في الشرق الأوسط"، مبيناً أن الجانبين توصلا إلى النص النهائي للاتفاق.وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تستعد لإجراء مراسم توقيع إلكتروني لاتفاق السلام فور الانتهاء منه، لافتاً إلى أن محادثات تقنية ستُعقد الأسبوع المقبل عقب إتمام عملية التوقيع الإلكتروني.