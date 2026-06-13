واشنطن تكشف تفاصيل مرحلة ما بعد الاتفاق مع ايران

وأضاف المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن الاتفاق يتضمن إلزام بفتح ، مع احتمال إعادة فتحه دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى إعادة انسيابية الملاحة البحرية في المنطقة.وأوضح أن ستقوم بوقف ”الحصار البحري” على إيران بالتزامن مع تنفيذ خطوة فتح المضيق.وبحسب التصريحات، فإن المرحلة اللاحقة لفتح مضيق هرمز ستشهد عمليات مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية، بهدف تأمين الممرات الملاحية.وأشار المسؤول إلى أن وفرنسا بحثتا إمكانية تشكيل تحالف بحري، لافتاً إلى أن لديهما سفناً عسكرية قريبة وجاهزة للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.وختم بالقول إن الولايات المتحدة ستشارك بشكل كبير في عمليات إزالة الألغام، بهدف “إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بسرعة”.