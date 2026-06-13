بزشكيان: الحرب فشلت في تحقيق أهدافها

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية ان "الحرب فشلت في تحقيق أهدافها رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية".واضاف: "أعلم جيدا الصعوبات التي تحملها شعبنا وصبره على الضغوط الاقتصادية كان اختبارا كبيرا".