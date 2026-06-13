ماكرون يحذر من تفكك النظام الدولي: اتركوا سياسة القوة والإكراه

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الكندي إن "العالم يشهد تراجعاً في الالتزام بالقواعد الدولية المشتركة وتنامياً لسياسات الإكراه والصراعات المعلوماتية، ما يضع أمام اختبار صعب".وشدد الرئيس الفرنسي على "ضرورة تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والقدرات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية للدول الديمقراطية، مؤكداً تمسك وأوتاوا بالتجارة الحرة القائمة على القواعد ورفض سياسات الضغط الاقتصادي".وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، جدد ماكرون "دعمه للحلول الدبلوماسية"، معرباً عن أمله في "التوصل قريباً إلى اتفاق بين وإيران، ومؤكداً استعداد للمساهمة في أي جهود تهدف إلى تعزيز وتأمين الملاحة في ".كما أكد الرئيس الفرنسي أن "تحقيق استقرار دائم في المنطقة يمر عبر وقف التدهور في غزة وإحياء مسار حل الدولتين، فيما أعلنت كندا تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والدفاعي والتكنولوجي مع فرنسا".