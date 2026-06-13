ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غداً الأحد

وقال على منصة تروث سوشيال، انه "كان اتفاق حسين أوباما مع ، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، طريقًا سهلاً وواضحًا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما كانت إيران ستمتلكه قبل ست سنوات، وستستخدمه منذ زمن طويل".وتابع: "أما اتفاقي مع إيران فهو عكس ذلك تمامًا، جدارٌ يمنع امتلاك أي سلاح نووي! في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه".واكمل: "من المقرر توقيع الاتفاق غدًا، ومباشرةً بعد التوقيع، سيُفتح للجميع"، مبيناً انه "علاقتنا مع إيران مختلفة تمامًا وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة، وعلى عكس مدفوعات أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".واردف: "في الوقت المناسب، عندما يسود الهدوء، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون في أعماق جبال الجرانيت الشاهقة، بفضل قاذفاتنا من طراز B-2 وطياريها المهرة، وسنقوم بتفكيكه وتدميره، سواء في إيران أو ".واشار الى انه "نتطلع إلى العمل مع إيران، ومع منطقة الشرق الأوسط بأكملها، على المدى البعيد، ونأمل أن تسير هذه العملية بسلاسة وسرعة ويسر".واختتم: "إن لم يحدث ذلك، فلدينا البديل الأمثل، ونأمل ألا نضطر لاستخدامه مجدداً".