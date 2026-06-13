القيادة المركزية: تحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 منذ بدء الحصار

أعلنت ، اليوم السبت، تحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 أخرى منذ بدء الحصار على موانئ .





وقالت القيادة في بيان انه " حولنا مسار 141 سفينة تجارية".



واكملت انه"عطلنا 9 سفن منذ بدء الحصار على موانئ ".