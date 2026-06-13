مسلحون يختطفون مسؤولين عسكريين في هايتي

وأفادت الوكالة، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسلحين في هايتي اختطفوا بويارد، رئيس أركان وخبيرا أمنيا مرموقا يشغل أيضا منصب للشرطة الهايتية".ولم تتوفر لدى الوكالة أي معلومات عن تفاصيل الحادث.وتشير "أسوشيتد برس" إلى أن بويارد هو أرفع مسؤول يُختطف في هايتي على الإطلاق.وشهدت هايتي أزمة اجتماعية سياسية طويلة الأمد، تفاقمت في أعقاب اغتيال الرئيس في يوليو 2021، ومنذ ذلك الحين، أدى تقاعس الحكومة إلى ارتفاع غير مسبوق لنفوذ الجماعات الإجرامية المتورطة في الابتزاز والخطف مقابل الفدية والسيطرة على مناطق بأكملها من البلاد.