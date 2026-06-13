إيران: لم نفشل وحققنا انتصارات باهرة على أعدائنا

وقال آبادي في تدوينة على منصة "إكس" مساء السبت: "قبل عام ذات صباح ظن فيه العدو الأمريكي الصهيوني أنه قادر على كسر إرادة أمة ببضع ضربات، خلدت أسماء في التاريخ الإيراني".وأضاف نائب وزير الخارجية أن "النظام الصهيوني الذي يحتاج إلى اغتيال قادة وعلماء لضمان بقائه، لا يسعى إلى السلطة في الميدان بل في اليأس والعدوان والجريمة".وأفاد بأن "استشهادهم دليل على الظلم على ، وعلامة على شرعية أمة لم ترضخ للقوة والإرهاب والإكراه".وتابع قائلا: "مر عام.. لم تهزم إيران، ولم تتراجع، ولم تضعف إرادتها، بل حققت انتصارات باهرة على أعدائها".وأردف قائلا: "بفضل دماء الشهداء، وتضحيات القادة والعلماء، وحكمة القائد الشهيد وحامل لواء شرف إيران، أصبحت بلادنا أكثر ثباتا ووعيا وعزما من ذي قبل".واختتم الدبلوماسي الإيراني تدوينته قائلا إن "أسماء جميع شهدائنا من الإمام الشهيد إلى قادة الجيش والأمن، وعامة الشعب، وطلاب مناب، باقية في قلوب الأمة ليس فقط كذكرى حزينة، بل أيضا كعهد على سيادة إيران واستقلالها ومستقبلها".