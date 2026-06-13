في المكسيك.. مقتل عمدة مدينة سان ميغيل أماتيتلان

وقالت "إل يونيفرسال" إن الحادث وقع صباح 13 يونيو، حيث اقتحمت مجموعة من المسلحين منزل رئيس البلدية البالغ من العمر 53 عاما وارتكبوا جريمة قتل.وأشارت الصحيفة المكسيكية إلى أن الإقليمية باشرت تحقيقا في الحادث.وتعمل أجهزة إنفاذ القانون في أواكساكا على تحديد هوية الجناة ومن أصدروا أوامر القتل، وفق الصحيفة.وتذكر الصحيفة أنه في 22 مايو، تعرض مسؤول لهجوم على طريق سريع في ولاية بويبلا المجاورة.ووفق المصدر ذاته، نصب مهاجمون مجهولون كمينا له وأجبروه هو ومرافقيه الثلاثة على الخروج من سيارتهم، ثم سرقوهم.