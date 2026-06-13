"اتفاق الأحد".. الكشف عن سبب إصرار ترامب على التوقيع

وقالت الوكالة إن إصرار على توقيع اتفاق يوم الأحد يعد اختبارا لفريق التفاوض.وأضاف أنه وقبل ساعات أكد الرئيس الأمريكي مجددا أن "مذكرة التفاهم" مع ستوقع يوم الأحد، مشيرا إلى أن هذا يأتي في حين صرح مسؤولون إيرانيون في فريق التفاوض بوضوح أن الاتفاق لم ينجز بعد ولن يُوقع يوم الأحد قطعا.وذكر الموقع أن يوم الأحد 14 حزيران هو عيد ميلاد ترامب، موضحا أن بعض المراقبين يرون أنه يسعى لاستغلال هذه المناسبة رمزيا وتحويلها إلى حدث ترويجي لنفسه بهذا الإصرار.وأكدت وكالة "فارس" أنه "نظرا للمواقف الواضحة للمسؤولين الإيرانيين بأن الاتفاق ليس نهائيا، يبدو أن مسؤولي التفاوض في على دراية بهذه الجوانب الخفية، ولن يسمحوا بمثل هذه المناورة الإعلامية والاحتفالية".ولفتت إلى أنه "من هذا المنظور لن يكون مصير توقيع يوم الأحد مجرد اختبار فني لمضمون التفاهم، بل سيكون أيضا اختبارا لصدق ومرونة المسؤولين الإيرانيين في مواجهة الضغوط الاستعراضية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن وإيران ستوقعان اتفاقا يوم الأحد 14 حزيران وبعدها مباشرة سيفتح .وأضاف ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتولى في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء، استخراج الغبار النووي المدفون تحت الركام في إيران وستقوم بتدميره سواء في إيران أو الولايات المتحدة، وأشار إلى أن العلاقة مع إيران الحالية مختلفة تماما وأفضل بكثير من علاقات الإدارات السابقة.