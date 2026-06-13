حزب الله يعلن الاشتباك مع "قوة إسرائيلية" جنوبي لبنان

أعلن اللبناني، مساء اليوم السبت، عن الاشتباك مع "قوة إسرائيلية" جنوبي .

وقال ، "قصفنا بالصواريخ تجمعين للعدو الإسرائيلي في محيط بلدتي كفرتبنيت ومجدل زون جنوبي ". وأضاف "اشتبكنا مع قوة إسرائيلية بعد رصدها تتوغل في بلدة زون جنوبي لبنان ودمرنا آليات عدة".